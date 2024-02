Aumento de preços. Reclamações sobem 12,3%

O fim do IVA zero e a subida do preço da eletricidade fizeram disparar a inflação no arranque do ano, anunciou esta sexta-feira o Portal da Queixa. Segundo os dados analisados, em 2023, a subida do custo de vida foi o motivo reportado em 39.840 reclamações registadas no Portal da Queixa, um aumento de 12,3%, em relação ao período homólogo de 2022, onde foram apresentadas 35.488 queixas.

O Portal da Queixa lembra que, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), a aceleração foi de 2,3%, apontando para um aumento de 0,9 pontos percentuais do Índice de Preços no Consumidor, em janeiro.

E acrescenta que a chegada de fevereiro “traz também a subida de alguns preços, nomeadamente nas telecomunicações (4,3%) e um aumento médio de 9,49% dos preços do correio regulado nos CTT”. Para o Portal da Queixa é claro: “A subida do custo de vida tem um grande impacto no bolso dos portugueses e na insatisfação tornada pública pelos consumidores no Portal da Queixa”.

Olhando para janeiro deste ano, a plataforma recebeu 3.703 reclamações relacionadas com a inflação, um crescimento de 2%, em comparação com o mês homólogo de 2023, onde se verificaram 3.635 queixas.

Entre os setores analisados, verificou-se que, em 2023, lideraram no pódio das reclamações a categoria ‘Banca, Pagamentos e Investimentos’ a absorver 14% das queixas e a categoria ‘Comunicações, TV e Media’ a recolher uma fatia de 13,4%. Segue-se a categoria ‘Informática, Tecnologia e Som’, na origem de 10,7% das denúncias e ‘Água, Eletricidade e Gás’, a gerar 9,7% das reclamações. Em quinto lugar, figura no ranking das mais reclamadas a categoria ‘Transportes Públicos, Aluguer e Condução’, ao somar 6,4% das ocorrências registadas pelos consumidores por causa da subida de preços.