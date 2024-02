Grupo SATA transportou 2,4 milhões de passageiros em 2023

As companhias aéreas do Grupo SATA registaram em 2023 um crescimento no número de passageiros transportados, totalizando 2,4 milhões de passageiros, o que representa um aumento de 40%, comparado com o ano de 2019 (pré-pandemia) e de 24,8% em relação a 2022.

"Este crescimento consistente foi observado ao longo de todos os trimestres do ano, tendo a SATA Air Açores transportado cerca de 952 mil passageiros, e a Azores Airlines transportado cerca de 1,4 milhões de passageiros, o que representa, respetivamente, 39,7% e 60,3% dos passageiros transportados", diz a empresa em comunicado.

A taxa de ocupação global dos voos ao longo do ano (Load Factor) apresentou uma evolução positiva, representando 79,1% em 2023, um aumento de +1,3 p.p. (pontos percentuais) em relação a 2019 e de +5,6 p.p. se comparado com o ano passado tendo, inclusive, no terceiro trimestre do ano, atingido 83,7%, o valor mais alto registado desde 2019. Para além deste indicador positivo, o índice de regularidade das companhias aéreas também registou um desempenho positivo, acima dos 95%, com apenas 4,5% dos voos cancelados (a maioria devido a condições atmosféricas adversas à operação), face a um total de 28.437 voos realizados.

De acordo com Teresa Gonçalves, presidente do grupo SATA, “este aumento significativo no número de passageiros transportados em 2023, reflete não só a confiança renovada nas companhias aéreas do grupo SATA, mas também destaca a importância fundamental do trabalho coletivo que tem permitido que as interações com os passageiros, desde a reserva ao desembarque, tenham contribuído para uma experiência positiva na SATA Air Açores e na Azores Airlines”.

A transportadora diz ainda que "o crescimento contínuo reflete a atratividade crescente dos destinos servidos pelas companhias aéreas, quer para viagens ponto a ponto, quer para ligações, especialmente entre a América do Norte e a Europa".

Azores Airlines cresce nos principais mercados para os quais opera

Para esta evolução muito positiva do grupo de transporte aéreo, contribuiu a Azores Airlines (companhia aérea responsável pelas ligações entre o Arquipélago dos Açores e o exterior) com cerca de um milhão e meio de passageiros (1.444.969) transportados em 2023, (+52,8% vs 2019 e 33,4% vs 2022), o que representou um acréscimo de 362 mil passageiros transportados.

Em relação ao Load factor, a companhia aérea também melhorou o desempenho, atingindo um valor de 82,8% (+3,8 p.p. vs 2019 e 7,9 p.p. vs 2022) mantendo um Load factor a rondar os 80% ao longo de quase todo o ano.

As rotas da América do Norte operadas pela companhia aérea (Boston, Toronto, Montreal, Nova Iorque, Oakland) apresentaram um crescimento na ordem dos + 54,2% quando comparado com o ano de 2022, assumindo cerca de 23% do total dos passageiros transportados pela companhia aérea.

As rotas da Europa (excluindo Portugal) também registaram um aumento significativo no número de passageiros transportados, com + 87% quando comparado com o ano anterior, representando, no entanto, um peso ainda reduzido no total de passageiros transportados pela companhia, cerca de 5%.

Nas rotas domésticas, a Azores Airlines continua a ver reconhecida a sua relevância para este mercado. As rotas para Portugal continental e para a Madeira continuam a crescer e a assumir um peso muito significativo na operação, tendo registado um aumento no número de passageiros transportados, cerca de +29%, quando comparado com 2022.

"A taxa de regularidade esteve acima dos 97%, com apenas 2,7% dos voos cancelados, um valor que ficou abaixo do verificado em 2019, ano em que a companhia aérea registou cancelamentos na ordem dos 4,6%", salienta.

No que respeita à SATA Air Açores (companhia aérea responsável pelas ligações aéreas entre as nove ilhas dos Açores), esta transportou quase um milhão de passageiros (951.565) em 2023 (+ 24,1% do que em 2019 e mais 13,7% do que em 2022), o correspondente a mais 114 mil passageiros transportados, face ao ano de 2022.

A companhia aérea regional realizou 18.737 voos, (+22,5% vs 2019 e 8,2% vs 2022), o que representou um acréscimo de oferta de mais 1.423 voos, em 2023, tendo alcançado um Load Factor de 74,1%, (-2,4 p.p. vs 2019 e +2,3 p.p. vs 2022), que estabilizou-se nos 70%, consistente ao longo de quase todo o ano.

Com um total de 18.737 voos realizados, +28,1% vs 2029 e 8,2% vs 2022, a companhia aérea apresentou uma taxa de regularidade acima dos 94,9%, o que significa que apenas 5,1% dos voos foram cancelados (na sua maioria devido a condições atmosféricas adversas à operação).