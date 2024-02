Ministério da Agricultura vai reunir com produtores do Baixo do Mondego às 14h00

Uma representação dos agricultores, concentrados desde quinta-feira em protesto, em Coimbra, vai reunir-se, esta sexta-feira, às 14h00, através de videoconferência, com responsáveis do ministério da Agricultura.

João Monteiro Grilo, um dos promotores da manifestação, citado pela agência Lusa, referiu que a delegação dos produtores do Baixo do Mondego, incluindo ele e o colega Carlos Plácido, foi avisada do encontro por responsáveis da Direção Regional de Agricultura do Centro (DRABL).

O agricultor referiu, que não sabe se “a própria ministra da Agricultura vai participar” na reunião, que vai decorrer a partir das instalações da DRABL, na Baixa de Coimbra, mas assegurou que “será com o gabinete” de Maria do Céu Antunes.

João Grilo voltou a sublinhar que os manifestantes, juntamente com o seus cerca de 250 tratores agrícolas, “não sairão” do local, na avenida Fernão de Magalhães, junto à sede da DRABL, “sem discutir o documento” com as reivindicações, que foi entregue à entidade regional.