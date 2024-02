PSP deteve 1.705 pessoas no primeiro mês do ano

Durante o primeiro mês do ano, a Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve 1.705 pessoas durante o mês de janeiro, na sua área de responsabilidade em Portugal Continental e ilhas.

Em comunicado, enviado esta sexta-feira às redações, a força de segurança informa que, do total da detenção, 570 estão relacionadas com crimes rodoviários, nomeadamente por condução sob o efeito do álcool (284) e sem carta de condução (286), assim como outras 145 pessoas foram detidas por suspeita de tráfico de drogas, tendo sido apreendidas mais de 280 quilos de produto estupefaciente (250 kg de haxixe, 19 kg de liamba, 5,5 kg de ecstasy, 3,3 kg de cocaína e 2,5 kg de heroína).

Já 152 dos detidos são suspeitos de crimes contra a propriedade – roubos e furtos – e 31 de crimes de violência doméstica.

Além disso, PSP apreendeu 134 armas de fogo e 68 armas brancas, quer como medida cautelar, quer no seguimento de 51 detenções que foram efetuadas por tráfico ou posse de armas proibidas.