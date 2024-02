Registou-se o aumento da quantidade de água em 11 bacias hidrográficas em janeiro

De acordo com os novos dados do Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH), disponíveis esta sexta-feira, a quantidade de água armazenada subiu, em 11 bacias hidrográficas, e diminuiu numa, relativamente ao último dia do mês anterior.

Com exceção das bacias do Sado, Mira, Ribeiras do Algarve e Arade, os armazenamentos de água, de janeiro de 2024, por bacia hidrográfica, apresentaram-se em geral superiores às medias de armazenamento de janeiro (1990/91 a 2022/23)

No final do mês passado, a bacia do Barlavento continuava a ser a que apresentava uma menor quantidade de água, tendo apenas 9,4%, comparativamente à media de 68,4%.

Das 60 albufeiras monitorizadas, 26 apresentavam disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total, e outras 12 inferiores a 40%.

Os dados do SNIRH referem que, no final de janeiro, as bacias Barlavento (9,4%),

Arade (28,1%), Mira (32,4%) e Sado (55,3%), apresentavam uma menor disponibilidade de água.

A bacia do Cávado era a que apresentava maior volume de água, com 88,9% da sua capacidade, seguida da seguida da do Tejo (86,5%), Douro (82,9%), Guadiana (81,2%), Lima (78,9%), Oeste (78,1%), Ave (77%) e Mondego (72,8%).