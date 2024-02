Embaixador israelita em Portugal critica silêncio sobre atos antissemitas

Dor Shapira, embaixador israelita em Lisboa, condenou o Governo português pelo silêncio perante atos de antissemitismo em Portugal.

Numa cerimónia evocativa do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto e contra o Antissemitismo, realizada na quinta-feira à noite, o diplomata citou dados das autoridades de Telavive que dão conta do aumento de 500% de atos antissemitas nas primeiras três semanas após o início da guerra na Faixa de Gaza, com especial destaque para Alemanha, França e Reino Unido, mas também em Portugal.

De acordo com a mesma fonte, foram registados atos de vandalismo na Sinagoga do Porto, no Centro Cultural Judaico de Lisboa, bem como empresas ligadas a israelitas ou em universidades nacionais com protocolos com entidades de Israel.

“Continuamos a receber na Embaixada [de Israel] mensagens de medo de israelitas e de estudantes judeus de todo o Portugal. Tudo isto é antissemitismo”, disse, aludindo também a manifestações pró-Palestina com exibição de cartazes “comparando os judeus a lixo” e dizendo que “é preciso uma limpeza para tornar o mundo um lugar melhor para viver”.

“Deveria ser inconcebível assistir a um aumento do antissemitismo sob várias formas e não haver uma voz clara e sonora, da esquerda à direita, nas lideranças, a condená-lo abertamente, a ir às sinagogas, a reunir-se com as comunidades judaicas no momento em que acontece, a fim de lhes mostrar a solidariedade e a responsabilidade do país para com elas”, afirmou.