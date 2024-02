Agricultores ameaçam esvaziar prateleiras

Os protestos dos agricultores têm sido uma realidade na Europa no último mês. Tendo assumido maiores proporções em França, o maior produtor da União Europeia, e na Alemanha, os protestos chegaram na quinta-feira a Portugal.

Agricultores alentejanos cumpriram a ameaça e bloquearam os acessos a Espanha. «Houve um atraso no pagamento do apoio à produção, e só no dia do pagamento soubemos que os subsídios vieram com um corte de 35% no caso da agricultura biológica, e de 25% na produção integrada», declarou Francisco Ponte Romão, um produtor de azeite de Campo Maior, ao Nascer do SOL.

Também há queixas quanto ao estrangulamento vindo da Comunidade Europeia: «Entram produtos extra-comunitários sem essas regras, colocando no mercado os produtos a um valor mais baixo que aquele a que nós os conseguimos produzir».

Em Bruxelas, na madrugada de quinta-feira, os agricultores bloquearam várias artérias da capital belga, em época de cimeira dos líderes da União Europeia. Com o caos instalado, a cimeira do PPE foi cancelada.