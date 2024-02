Beleza contra gerigonça mas defende diálogo no PS

A pesar de estar contra a gerigonça – coligação entre o PS, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista – Álvaro Beleza defende que «o PS deve dialogar com todos».

De acordo com o socialista, «o PS é o partido-charneira, deve dialogar à Esquerda e à Direita. Após as eleições [de 10 de março], seja qual for o resultado, o PS tem de dialogar com o Partido Social-Democrata (PSD) e à sua direita, como à sua esquerda», disse na CNN, referindo que «não há muros entre o PS e o PSD».

E questionou: «Pedro Nuno Santos tem dito, e bem, que quer o PS ganhe as eleições com o melhor resultado possível e está a lutar-se por uma maioria absoluta. Se tivemos uma há dois anos, porque é que não haveremos de tentar novamente?».

Beleza disse também que «gostava que a Aliança Democrática (AD) estivesse mais forte do que está», questionando se os portugueses estarão interessados em ter «uma aventura de um Governo da AD na mão do Chega».