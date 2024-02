Secretário da Defesa não informou Casa Branca de ter sido hospitalizado

Loyd Austin, secretário da Defesa dos Estados Unidos da América (EUA), deu, esta quinta-feira, um pedido de desculpas, publicamente, pela forma como reagiu, após ter sido diagnosticado com cancro da próstata. O responsável admitiu que deveria ter comunicado, à Casa Branca, o seu internamento hospitalar.

O chefe do pentágono assumiu, perante os órgãos de comunicação social, “total responsabilidade” pelos seus erros.

“Quero ser claro. Não agi corretamente”, admitiu o secretário da Defesa.

Loyd Austin afirmou que, quando recebeu a notícia, foi como se tivesse recebido “um soco no estômago” e que a sua primeira reação foi manter a situação no foro privado, mesmo que isso significasse que, durante alguns dias, nem o presidente dos EUA, Joe Binden, nem figura número dois do Departamento de Defesa, Kathleen Hicks, tivessem ficado a par da sua hospitalização.