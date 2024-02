Futebol. Petar Musa abandona o Benfica e ruma ao FC Dallas

O avançado croata, Peter Musa, vai abandonar o Benfica, depois de uma época e meia na formação das ‘águias’, para integrar o onze do Dallas FC, clube que disputa o campeonato norte-americano.

O Benfica, numa nota publicada no seu site oficial, anuncia: “O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o FC Dallas, dos Estados Unidos, para a transferência a título definitivo do futebolista Musa”.

Não se sabe ao certo os valores envolvidos no negócio, sendo que nenhum dos clubes revela nenhuma informação, porém, a imprensa nacional e internacional adianta que o atleta croata, de 25 anos, deverá fazer lucrar os ‘encarnados’ em cerca de 10 milhões euros, mais três em varáveis, sendo que o emblema norte-americano declara que se trada de “uma transferência recorde”.

O FC Dallas, na sua página oficial da internet, anunciou que o ponta de lança assinou contrato até 2027, com possibilidade de prolongar o vínculo por mais um ano.

O internacional croata chegou à Luz na última época, proveniente do Boavista, num negócio que terá custado ao Benfica 6,5 milhões de euros, tendo conquistado pelas ‘águias’ o campeonato nacional (2022/23) e a Supertaça (2023).

Musa participou em 41 jogos na época de estreia pelos ‘encarnados’, apenas cinco dos quais a titular, e marcou 12 golos e fez quatro assistências.

Já esta temporada, o avançado participou em 25 jogos (nove como titular), marcou seis golos e fez duas assistências.