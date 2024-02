Ursula von der Leyen anuncia que vai apresentar proposta para reduzir encargos de agricultores

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia (CE), anunciou, esta quinta-feira, que vai trabalhar, com a presidência belga da União Europeia (UE), para se apresentar uma proposta para a redução de encargos administrativos dos agricultores.

No final da reunião extraordinária do Conselho Europeu, dia em que se registou uma vaga de contestação de agricultores, em vários países da UE, incluindo Portugal, a líder da CE afirmou ser “muito sensível à mensagem de que os agricultores estão preocupados com os encargos administrativos”.

Von der Leyen indicou que a proposta, “para a redução dos encargos administrativos”, será apresentada, atempadamente, ao próximo conselho de ministros da Agricultura, que está agendado para dia 26 deste mês, para que os governantes possam trabalha-la.

A CE propôs, na passada quarta-feira, a prorrogação, por mais um ano, da suspensão de taxas alfandegárias a importações de aves de capoeira, ovos e açúcar, até um determinado limite.

Foram também aprovadas, exceções às regras que obrigam ao pousio de terras aráveis para agricultores com culturas fixadoras de azoto (como ervilhas, favas e lentilhas) sem recurso a inseticidas e os que plantem culturas secundárias (plantas que crescem entre duas culturas principais e servem para forragem ou como adubo natural) em 7% das suas superfícies agrícolas.

No documento das conclusões da reunião é referido que “o Conselho Europeu discutiu os desafios no setor agrícola e as preocupações levantadas pelos agricultores”, e continuará a acompanhar a situação.