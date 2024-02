GNR impede agricultores de entrar na A23

A GNR cortou o acesso à Autoestrada 23 (A23) e impediu a entrada de agricultores do Oeste e Ribatejo, que queriam bloquear o trânsito, segundo a agência Lusa.

Os cerca de 800 agricultores e 100 tratores, após a marcha lenta esta quinta-feira de manhã na Ponte da Chamusca, decidiram dirigir-se para a A23 para cortar a via ao trânsito.

No entanto, foram impedidos pela GNR que cortou o acesso à autoestrada e impediu o bloqueio da via

Assim, segundo a agência Lusa, os agricultores dividiram-se em dois grupos e vão aceder à A23 em carrinhas, por outras vias de acesso, para cortarem o trânsito.

Na zona do Ribatejo e Oeste, o protesto foi concentrado esta manhã na Ponte da Chamusca depois de duas autarquias da região, Barquinha e Entroncamento, terem recusado autorizar manifestações nos seus concelhos.

Recorde-se que os agricultores, de Norte a Sul do país, estão nas estradas com tratores tendo bloqueado várias vias, como forma de protesto contra a falta de valorização e medidas justas no setor.

Este tipo de protestos tem acontecido em vários países da Europa.