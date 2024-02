UE aprova apoio de 50 mil milhões de euros à Ucrânia

Os líderes da União Europeia (UE) chegaram a acordo sobre um apoio financeiro de 50 mil milhões de euros à Ucrânia, cerca de dez minutos após o arranque oficial do Conselho Europeu extraordinário em Bruxelas, esta quinta-feira.

O anúncio foi feito pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, numa publicação na rede social X.

We have a deal. #Unity



All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.



This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.



EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is…