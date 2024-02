Ataque com substância corrosiva faz vários feridos em Londres

Um homem terá realizado um ataque, no final da passada quarta-feira, com uma substância corrosiva, no sul de londres, tendo, pelo menos nove pessoas.

Na sequência do ataque ficaram feridos uma mulher, duas crianças e três policias. As autoridades encontram-se a realizar testes para identificar o químico usado.

A polícia britânica está a realizar buscas pelo suspeito, que continua a monte, sendo que, de acordo com o The Guardian, o homem foi visto a fugir do local do ataque.

“Estamos a recorrer a recursos para prender este indivíduo e estamos a trabalhar para determinar o que levou a este terrível incidente”, explicou o inspetor da polícia londrina, Alexander Castle, citado pelo The Guardian.

Na rede social X, Marina Ahmad, membro da Assembleia de Londres, indica que algumas das vítimas foram atacadas quando estavam dentro de um carro.

“Houve um incidente de trânsito em que um homem agrediu os ocupantes de um carro e atirou ácido. As vítimas incluem crianças”, conta.

Um porta-voz do serviço de ambulâncias de Londres, citado pelo The Guardian, explicou que: “Enviámos uma série de recursos para o local, incluindo dois agentes de resposta a incidentes, três equipas de ambulâncias e membros da nossa equipa da área de resposta a situações de risco. Tratámos nove pessoas, cinco das quais foram levadas para um grande centro de traumatologia. Três pacientes foram levados para um hospital local e o outro teve alta no local”.