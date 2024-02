Gaza. Borrell ao lado de Guterres sobre importância da UNRWA

Josep Borrell, chefe da diplomacia da União Europeia (UE), afirmou esta quinta-feira que concorda com António Guterres de que a agência para os refugiados palestinianos (UNRWA) é a “espinha dorsal” da resposta humanitária em Gaza, na sequência da guerra.

“Concordo totalmente com as palavras do secretário-geral das Nações Unidas”, frisou Borrell, através da rede social X, na sequência da intervenção do secretário-geral da ONU na abertura dos trabalhos do Comité da ONU para os direitos inalienáveis do povo palestiniano.

“O seu trabalho para salvar vidas é a espinha dorsal da resposta humanitária em Gaza”, vincou Borrell. “O que está a acontecer em Gaza é uma cicatriz na nossa consciência partilhada.”

Esta terça-feira, Gueterres esteve reunido com 35 Estados-membros (mais a União Europeia) na sede das Nações Unidas para procurar respostas rápidas ao anúncio de quinze países – incluindo os EUA e vários europeus — da suspensão do seu financiamento para a UNRWA, devido às acusações de que vários dos seus funcionários estão envolvidos no ataque a Israel no dia 7 de outubro.