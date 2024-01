Houthis dizem ter lançado mísseis contra EUA no Mar Vermelho

O rebeldes Houthis afirmaram, esta quarta-feira, ter atacado, com mísseis, um navio de guerra dos Estados Unidos da América (EUA), no mar vermelho, horas depois dos militares norte-americanos, terem divulgado que abateram um míssil vindo do Iémen.

Yehya Sarea, porta-voz militar dos Houhtis, explicou, na rede social X, que os insurgentes “lançaram vários mísseis navais (...) contra o contratorpedeiro norte-americano USS Gravely, no mar Vermelho”.

O responsável rebelde considerou que o ataque “e enquadra no quadro do legítimo direito de autodefesa contra os bombardeamentos dos Estados Unidos e do Reino Unido a posições dos Huthis no Iémen”.

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) tinha afirmado, na passada terça-feira, que tinham abatido um míssil anti-navio, lançado pelos rebeldes sobre o mar vermelho. Os militares norte-americanos confirmaram que “não foram registados feridos ou danos”.