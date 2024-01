Taxa de desemprego mantém-se nos 6,6% em dezembro

A taxa de desemprego situou-se em 6,6% no mês de dezembro, valor igual ao do mês anterior e ao de três meses antes, tendo sido registado um decréscimo em relação ao mesmo mês do ano anterior (0,1 p.p.). Os dados foram revelados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os números mostram que a população ativa (5 297,7 mil) manteve-se praticamente inalterada em relação a novembro, tendo aumentado 0,2% em relação a setembro de 2023 e 1,5% a dezembro de 2022.

Já a população empregada (4 950,3 mil) registou uma variação positiva em relação ao mês anterior (1,0 mil pessoas, variação relativa quase nula), a três meses antes (0,2%) e ao mês homólogo de 2022 (1,7%).

E a população desempregada (347,4 mil) manteve-se praticamente inalterada em relação a novembro de 2023, tendo diminuído em relação aos outros dois períodos de comparação: 0,3% e 1,2%, respetivamente.

O gabinete de estatística adianta ainda que a população inativa (2 396,8 mil) manteve-se praticamente inalterada em relação ao mês anterior, tendo diminuído 0,2% relativamente a três meses antes e 1,8% por comparação com um ano antes.

Por sua vez, a taxa de subutilização do trabalho situou-se em 11,6%, valor inferior ao de setembro e ao de novembro de 2023 (0,1 p.p., em ambos) e ao de dezembro de 2022 (0,6 p.p.).