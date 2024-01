Hóspedes e dormidas superaram níveis de 2019 e atingiram novos máximos históricos

2019 tinha sido o melhor ano de sempre para o turismo e embora se pensasse que não recuperasse tão cedo da pandemia, as expectativas foram superadas. Os dados preliminares do Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que, no conjunto do ano de 2023, os estabelecimentos de alojamento turístico registaram 30 milhões de hóspedes e 77,2 milhões de dormidas, refletindo aumentos anuais de 13,3% e 10,7%, respetivamente.

Segundo os dados do gabinete de estatística, as dormidas dos mercados externos predominaram (69,7% do total de dormidas em 2023), totalizando 53,8 milhões, e registaram um crescimento mais expressivo (+14,9%).

Já o mercado interno contribuiu com 23,4 milhões de dormidas (+2,1%). Comparando com 2019, os hóspedes aumentaram 10,7% e as dormidas 10,0% (+10,7% nos residentes e +9,6% nos não residentes).

O INE avança que o Reino Unido manteve-se como principal mercado emissor em 2023, representando 18,4% das dormidas de não residentes (+9,4%). Seguiram-se os mercados alemão (11,3% do total), espanhol (quota de 10,1%), francês e norte americano (8,6% em ambos). Os maiores crescimentos registaram-se nos mercados canadiano e norte americano (+56,9% e +32,9%, respetivamente).

Fazendo as contas apenas ao mês de dezembro, o setor do alojamento turístico registou 1,8 milhões de hóspedes e 4 milhões de dormidas no último mês do ano passado, correspondendo a crescimentos de 10,9% e 8,2%, respetivamente. As dormidas de residentes cresceram 9,3%, totalizando 1,6 milhões, e as de não residentes cresceram 7,5%, correspondendo a 2,5 milhões.

Destaque para Alentejo e Centro como as regiões com maior acréscimo: +19,3% e +17,6%, respetivamente. As Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira foram as únicas regiões a apresentar diminuição do número de dormidas neste mês (-5,7% e -1,0%, respetivamente).

A ocupação nos estabelecimentos de alojamento turístico aumentou em dezembro (+0,9 p.p., quer na taxa líquida de ocupação-cama quer na taxa líquida de ocupação-quarto, para 32,1% e 39,2%, respetivamente).