Mais de 35 mil pessoas vacinadas contra a gripe na última semana

De acordo com o último relatório de vacinação sazonal da Direção-Geral da Saúde (DGS), entre 29 de setembro do ano passado e 28 de janeiro, foram vacinadas 2.444.019 pessoas contra a gripe e 1.931.286 com o reforço sazonal contra a covid-19.