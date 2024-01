Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, detido

Fernando Madureira, líder da claque do FC Porto, Super Dragões, foi esta quarta-feira detido pela PSP, em casa. Em causa estão as dezenas de buscas domiciliárias efetuadas pela Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com a CNN Portugal, a detenção decorre no âmbito das denúncias de ofensas corporais, ofensa e ameaça relacionadas com os incidentes que decorreram na assembleia-geral do FC Porto. A mulher e outros dez suspeitos também foram detidos.

As denúncias fizeram com que o Ministério Público (MP) instaurasse um inquérito que está a decorrer no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Procuradoria da República do Porto.

Durante esta manhã, a PSP realizou várias buscas na zona do Porto a casas de elementos dos Super Dragões, entre os quais Fernando Madureira, líder da claque do FC Porto.