EUA. Encontrados seis cadáveres no deserto da Califórnia

Foram encontrados, na semana passada, seis cadáveres numa estrada de terra batida no deserto do sul da Califórnia, nos Estados Unidos, pelas autoridades norte-americanas.

De acordo com a imprensa dos EUA, os corpos foram encontrados numa estrada localizada no deserto de Mojave, no sul da Califórnia. Todas as vítimas foram mortas a tiro e quatro delas sofreram, também, queimaduras.

Em causa, acreditam as autoridades, está um negócio de cultivo ilegal de canábis que estava em desenvolvimento, e que terá gerado confusão entre os vários envolvidos, tendo cinco suspeitos sido detidos.

O alerta foi dado às autoridades, no dia 23 de janeiro, por uma alegada vítima do tiroteio, não tendo conseguido partilhar a sua localização. O dispositivo acabou por rastreado, levando os especialistas à zona.