Chumbada renovação de declaração ambiental do aeroporto do Montijo

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) chumbou, esta terça-feira, a renovação da declaração ambiental do Aeroporto do Montijo, dando um parecer desfavorável à extensão do prazo, defendendo que houve uma alteração das circunstâncias e do quadro ambiental.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA), já terá notificado a ANA Aeroportos sobre a decisão do ICNF.

A ANA tem agora um prazo, de 10 dias, para contestar, contudo, a confirmação desta decisão final, faz cair por terra a opção do Montijo para a localização do novo aeroporto.

No passado da 20 dezembro, do ano passado, a entidade que gere os aeroportos em Portugal tinha realizado um pedido de renovação da declaração de impacto ambiental do aeroporto do Montijo.

A revalidação é necessária pois, se caducar, é preciso uma nova avaliação, que pode demorar até nove meses, noticiava o jornal ECO, em dezembro.

Recorde-se que a ANA tem mostrado preferência pelo Montijo, como um aeroporto complementar à Portela, por ser mais barato e rápido de construir.