FMI. Crescimento na Zona Euro abaixo de 1% em 2024

O Fundo Monetário Internacional (FMI) está mais pessimista quando ao crescimento da economia da zona euro e prevê um crescimento de 0,9% este ano e de 1,7% no próximo.

Segundo as previsões divulgadas no World Economic Outlook, o FMI aponta ainda para um crescimento do produto interno bruto (PIB) de 0,5% em 2023. As previsões apontadas para este ano e para o próximo representam uma revisão em baixa de 0,3 pontos percentuais (pp.) e de 0,1 pp. a previsão para 2024 e 2025, respetivamente, face a outubro.

Esta revisão em baixa prende-se com o que aconteceu em 2023 que teve um desempenho mais baixo do que era esperado.

“Prevê-se que o crescimento na zona euro recupere da baixa taxa de cerca de 0,5% em 2023, que refletiu uma exposição relativamente elevada à guerra na Ucrânia”, lê-se no relatório.

Para a economia global, o FMI diz que “os riscos para o crescimento mundial estão globalmente equilibrados e uma aterragem suave é uma possibilidade”. Em números, o crescimento global está projetado em 3,1% em 2024 e 3,2% em 2025, com a previsão para 2024 0,2 pontos percentuais superior à perspetiva de outubro.

“A previsão para 2024–25 está, no entanto, abaixo da média histórica (2000–19) de 3,8%”, diz o FMI lembrando as taxas diretoras elevadas do banco central para combater a inflação.

Já a inflação “está a cair mais rapidamente do que o esperado na maioria das regiões, num contexto de resolução de questões do lado da oferta e de uma política monetária restritiva”. Assim, a inflação global deverá cair para 5,8% em 2024 e para 4,4% em 2025, com a previsão para 2025 revista em baixa.