Irmãos de ano e meio e quatro anos abandonados na rua em Espanha testaram positivo para cocaína

Duas crianças, de quatro anos e um ano e meio, foram encontradas sozinhas na cidade de Sória, em Espanha, pela Polícia Nacional de Espanha, na noite de domingo.

De acordo com a imprensa espanhola, as crianças estavam sozinhas, descalças e com poucas condições higiénicas.

O alerta às autoridades foi dado por um casal que encontrou os menores quando passeava pelas ruas, tendo levado as crianças à polícia, onde receberam assistência médica, antes de serem levados para o Hospital de Santa Bárbara.

Já no hospital, os menores foram submetidos a exames médicos, cujos resultados deram positivo para cocaína.

Os agentes identificaram e localizaram os pais, tendo estes sido detidos por abandono de menores e, depois de serem ouvidos em tribunal, foram libertados. A tutela das crianças foi dada à Junta de Castilla y León.