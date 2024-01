Alberto João Jardim defende eleições antecipadas na Madeira

O histórico antigo presidente do Governo Regional da Madeira Alberto João Jardim defende a realização de eleições antecipadas.

"Se defendi as eleições no caso de António Costa, defendo eleições agora", disse Alberto João Jardim, em declarações à RTP. "O PSD não pode ter medo do voto popular", acrescentou.

Por outro lado, fez questão de frisar que não acredita nas acusações que recaem sobre o atual presidente do governo da Madeira, Miguel Albuquerque; o autarca do Funchal, Pedro Calado; e o empresário Avelino Farinha.

"Para mim a amizade é sagrada e leva-me a que não acredite em nada do que se passou a não ser quando houver caso julgado, esgotadas todas as hipóteses de recurso, inclusivamente para o tribunal europeu", sublinhou.

Alberto João Jardim deixou ainda críticas ao CDS, que pediu a demissão imediata de Miguel Albuquerque. Para o ex-presidente da Madeira, "É um beijo de judas".

Questionado sobre uma eventual acusação contra si, João Jardim afirmou que nunca teve empresários a oferecer-lhe o que quer que fosse, mas admitiu que já jantou com vários. "Jantar não é crime, que eu saiba. Até porque eu também tenho interesse em ouvir a opinião dos empresários".