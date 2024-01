Gaza. Hamas está a estudar proposta de acordo de cessar-fogo

O Hamas anunciou, esta terça-feira, que recebeu uma proposta de cessar-fogo com Israel na Faixa de Gaza, e que está a ser analisada.

O líder do movimento islamita, Ismail Haniyeh, que se encontra no Qatar, “confirma que o movimento recebeu a proposta que circulou na reunião e que o Hamas está a examiná-la”, segundo um comunicado do grupo, citado pela agência francesa AFP.

A proposta nasceu de uma reunião, em Paris, realizada no fim de semana, entre representantes dos Estados Unidos, de Israel, do Qatar e do Egito.

Em reação à proposta, um representante do Hamas anunciou, ontem, que o grupo tem interesse em negociar um cessar-fogo. “Estamos a falar acima de tudo de um cessar-fogo completo e total e não de uma trégua temporária”, disse Taher al-Nounou, na sequência do encontro de Paris.

Só depois de os combates cessarem, o “resto dos detalhes poderão ser discutidos”, incluindo a libertação de reféns israelitas.