Acidente de camião contamina Rio no Brasil com ácido sulfónico

Um acidente com um camião, esta terça-feira, que transportava ácido sulfónico, no Estado de Santa Catarina, no Brasil, acabou por contaminar o rio Cubatão, que abastece de água a cidade de Joinville, com cerca de 600 mil habitantes.

O presidente da Câmara da cidade brasileira, assegurou que: “estamos a agir rapidamente e a tomar todos os cuidados para garantir a segurança de todos, mas é necessário que a população colabore, economize água e evite o desperdício”.

O veículo percorria uma estrada, perto da serra Dona Francisca, quando acabou por capotar, espalhando o produto químico que transportava e contaminando o rio Cubatão.

O ácido sulfónico, que é normalmente utilizado no fabrico de detergentes líquidos, ou em pó e produtos de limpeza, transformou as águas do rio numa torrente de espuma branca. Para evitar mais contaminação, a estação de tratamento de águas foi encerrada.

Num comunicado, as autoridades locais explicam que “Adriano Silva sobrevoou o local a bordo do helicóptero Águia, da Polícia Militar, e constatou que o produto avança com velocidade pelas águas da região”.

A Companhia Águas de Joinville apelou à população para se economizar água na cidade.