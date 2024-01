Veículo entra dentro de café e atropela cinco pessoas em Monforte

Cinco pessoas foram atropeladas na noite de segunda-feira depois de um veículo ter entrado, alegadamente de forma intencional, num café em Monforte (Portalegre).

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo referiu que quatro pessoas, três homens e uma mulher, foram assistidas no local e um ferido grave e um ligeiro foram transportados para o hospital de Portalegre. O ferido grave é o condutor do veículo, de 38 anos.

“Há suspeitas de que o condutor entrou com o veículo ligeiro de passageiros no estabelecimento de forma intencional”, tendo destruído parcialmente o café, e atropelado cinco pessoas que se encontravam no interior, disse ainda a fonte da Guarda.

“O veículo partiu a porta de entrada e a montra do café e provocou outros danos no interior do estabelecimento”, tendo depois embatido noutro veículo que se encontrava estacionado.

O alerta foi dado às 21h44 de segunda-feira.