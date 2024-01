Goleada ao Casa Pia mantém Sporting na liderança

O Sporting goleou esta segunda-feira o Casa Pia por 8-0. O resultado mantém os leões na liderança isolada da I Liga, com um ponto de vantagem sobre o Benfica, que venceu na Amadora o Estrela por 4-1.

Em Alvalade, em jogo da 19ª jornada, o Sporting conquistou a sexta vitória seguida dos ‘leões’ no campeonato com um “bis” de Coates, aos 14 e 81 minutos, outro de Gyökeres, aos 23 e 32 e um terceiro de Trincão aos aos 43 e 90+4. Pedro Gonçalves, aos 25 e Geny Catamo, aos 64, marcaram os restantes.

O Sporting passou a somar 49 pontos, mais um do que o Benfica e cinco do que o FC Porto. O Casa Pia, que somou a terceira derrota consecutiva, é 13.º, com 19 pontos.

Duas horas antes o Benfica tinha vencido em casa do Estrela da Amadora, por 4-1.

Leo Jabá deu vantagem aos amadorenses, aos 28 minutos, mas Arthur Cabral (44), Rafa (45+1), Otamendi (52) e Marcos Leonardo (90+3) deram a também sexta vitória consecutiva no campeonato aos encarnados.

O Benfica jogou em vantagem vantagem numérica desde os 72 minutos, após a expulsão de Regis Ndo.

O Estrela da Amadora, sem vencer há seis jogos na I Liga, se mantém na 14.ª posição, com 18.