Rua “7 de outubro” inaugurada por Houthis

Os houthis do Iémen rebatizaram esta segunda-feira a rua principal da cidade portuária de Al Hodeida, no mar Vermelho, como “7 de outubro”. O novo nome é uma homenagem aos ataques do grupo terrorista Hamas que causaram cerca de 1.200 mortes em Israel.

As autoridades de Al Hodeida instalarão em breve a nova sinalização “para facilitar a interação dos cidadãos com o novo nome” desta rua, que liga a cidade à capital, Sanaa.

O governador nomeado pelos houthis em Al Hodeida, Mohamed Quhaim, emitiu um decreto para oficializar esta mudança do nome da artéria, antes conhecida como “90th Street”.

Os houthis têm lançado vários ataques a navios comerciais e de guerra no mar Vermelho a partir da cidade portuária de Al Hodeida, que também tem sido alvo de bombardeamentos dos EUA e do Reino Unido em retaliação.

Tal como outros grupos armados xiitas que operam no Médio Oriente, os houthis celebraram os ataques do grupo terrorista Hamas contra Israel.

O Hamas mantém mais de 100 reféns em cativeiro desde 7 de outubro de 2023, quando raptou cerca de duas centenas de pessoas no sul de Israel.