Queda nos estaleiros de Viana do Castelo causa morte a dois homens

Dois homens morreram esta segunda-feira na sequência de uma queda enquanto trabalhavam nos estaleiros de Viana do Castelo.

À agência Lusa, os bombeiros da cidade revelaram que a queda foi entre os 10 e os 12 metros de altura.

O Correio da Manhã e o Jornal de Notícias noticiaram que os dois homens, com 20 e 35 anos, têm nacionalidade cabo-verdiana.

No local estiveram os Sapadores de Viana do Castelo, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Viana do Castelo e Barcelos, a ambulância do INEM do hospital de Viana do Castelo, a equipa de psicólogos do INEM e a Polícia Marítima.