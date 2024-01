Para um inverno em segurança, sabe o que é essencial no carro?

Depois do frio e da chuva no início do ano, o inverno em Portugal tem sido ameno. O que não quer dizer que não volte o tempo mais frio ou chuvoso. Tendo em conta o rigor e as intempéries da estação, ter o carro bem preparado é sinónimo de segurança.

Verificar o estado dos pneus, da bateria e das escovas do limpa pára-brisas do automóvel e ter muita atenção ao controlo do funcionamento das luzes são os básicos da preparação invernal.

Os pneus são o único ponto de contacto entre o automóvel e o asfalto e daí ser vital que estejam sempre em bom estado e garantam sempre aderência e tração. Segundo a Euromaster, verificar a pressão e a profundidade do piso é decisivo para evitar o perigoso fenómeno de aquaplanagem que acontece quando os pneus não aderem ao asfalto.

A bateria é outro dos elementos a acompanhar com atenção, em especial quando as temperaturas são baixas. A tendência é para que estas avarias ocorram sem aviso e sem qualquer sintoma prévio. E quando a bateria falha, o veículo fica parado. Não é greve, mas o incómodo é grande.

Se as escovas do limpa pára-brisas e líquido de lavagem estiverem em bom estado, o condutor terá sempre uma boa visibilidade, quer à frente quer atrás do veículo, em especial em caso de chuva forte. A Euromaster recomenda a verificação, em especial após um período prolongado sem precipitação.

Já o bom estado dos faróis evita possíveis acidentes, em especial em condições de fraca ou má visibilidade, circunstâncias que se verificam habitualmente em caso de chuva intensa. O principal objetivo do sistema de iluminação de um veículo é que o condutor possa ver bem tudo o que se passa na estrada, bem como ser visto pelos outros condutores.