Sindicatos Agrícolas vão reunir com primeiro-ministro francês

Os líderes dos maiores sindicatos agrícolas franceses, FNSEA e JA, que anunciaram um “cerco” a Paris, foram convocados, esta segunda-feira, para se reunirem com o primeiro-ministro de França, Gabriel Attal.

A reunião, de acordo com a AFP, está prevista para as 18h00 locais (17h00 de Lisboa) e juntará, para além do governante e dos sindicatos, os ministros da Agricultura e da Transição Ecológica. Nem o governo nem os sindicatos confirmaram, ainda, o encontro.

Os sindicatos, que anunciaram o “cerco”, pretendem prosseguir com ação, pois estão a concretizar-se bloqueios em alguns dos maiores eixos de acesso à capital francesa. O ‘site’ de informações, de trânsito local, registava, pelo menos, oito bloqueios de rodovias e estradas na região.

Emmanuel Macron encontra-se, desde as 15h15 locais (14h15 de Lisboa), reunido com o seu primeiro-ministro, Gabriel Attal, e os titulares das pastas da Agricultura, Marc Fesneau, Economia, Bruno Le Maire, Ecologia, Christophe Béchu, e Interior, Gérald Darmanin, para tentar solucionar o problema.

Já no passado domingo, o ministro do Interior, Gérald Darmanin, tinha alertado por um lado, as forças da ordem não vão impedir os bloqueios de estradas em redor de Paris, desde que sejam respeitadas “as propriedades e as pessoas”, por outro lado vão intervir se os tratores tentem entrar ou bloquear Paris ou ainda se cercarem os aeroportos Orly e Charles de Gaulle.