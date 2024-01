Casa da família Bolsonaro alvo de operação policial

A polícia está a realizar esta segunda-feira buscas na casa da família do ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro na cidade de Angra dos Reis. Operação no âmbito da alegada utilização da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para monitorizar autoridades públicas de forma ilegal.

Segundo a Polícia Federal (PF) afirma que estão a ser cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brasília, Formosa e Salvador. As autoridades não nomearam os alvos das buscas, mas um polícia disse, sob anonimato, à agência Associated Press (AP) que Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente brasileiro, é o foco da operação.

Também houve buscas no gabinete de Carlos Bolsonaro na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, cidade na qual é vereador desde 2001.

De acordo com a PF, a nova etapa da operação “Vigilância Aproximada” visa “avançar no núcleo político, identificando os principais destinatários e beneficiários das informações produzidas ilegalmente no âmbito da Abin, por meio de ações clandestinas”. Nessas ações “eram utilizadas técnicas de investigação próprias das polícias judiciárias, sem, contudo, qualquer controlo judicial ou do Ministério Público”,

A operação “Vigilância Aproximada” é uma continuação das investigações da “Última Milha”, realizada no ano passado, que terá obtido provas a partir das diligências executadas pela PFl que indicam que um “grupo criminoso criou uma estrutura paralela na Abin e utilizou ferramentas e serviços daquela agência de inteligência do Estado para ações ilícitas, produzindo informações para uso político e mediático, para a obtenção de proveitos pessoais e até mesmo para interferir em investigações da Polícia Federal”.