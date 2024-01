Zelensky. "A Europa sozinha não poderá apoiar a Ucrânia como tem feito até agora, nem financeira nem militarmente"

Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia, admitiu, numa entrevista a um canal televisivo alemão, que existe, um grande risco, de alguns líderes europeus começarem a falhar, se não houver sinais positivos por parte dos Estados Unidos da América (EUA).

O chefe de Estado ucraniano referiu, como consequências possíveis, a falta de armas e de recursos financeiros para a Ucrânia e a perda de aliança dos Estados Unidos-Europa.

“A Europa sozinha não poderá apoiar a Ucrânia como tem feito até agora, nem financeira nem militarmente”, considerou Zelensky, em declarações ao canal televisivo alemão, ARD.

O Presidente da Ucrânia vê, que outra consequência, seria admitir que a Europa estaria sozinha na defesa contra a Rússia, caso a Ucrânia não conseguisse impedir o avanço das tropas russas para outros países.

Volodymyr Zelensky considerou ainda que, caso Donald Trump voltasse ao poder, poderia implicar a saída dos EUA da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), sendo que outros países poderiam mudar de posição, nomeadamente aqueles que têm laços económicos com a Rússia.

Uma mudança na política de defesa dos EUA, em relação à Ucrânia e à Europa, poderia também significar o fim da política comum de sanções contra a Rússia.

Zelensky reconheceu que reagiria de forma normal caso Trump fosse eleito, defendendo que Kiev possui o apoio de Democratas e Republicanos, apesar de alguns Republicanos estarem a bloquear um pacote de ajuda de 61,4 mil milhões de dólares (56,6 mil milhões de euros).