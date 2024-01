Lisboa é parte de anúncio da Nike

Um anúncio da Nike, lançado no verão do ano passado, no mercado norte-americano, que está agora a percorrer a internet, foi, em grande parte, gravado em Portugal.

Este anúncio faz parte de uma campanha da ‘Nike Women’ para promover as novas leggins da marca desportiva.

Com o tema, ‘A Feel For Every You’, a campanha da marca desportiva passa-se em várias ruas de Lisboa, nomeadamente por uma estação de metro, que tem semelhanças à da Alameda, sendo que, o ponto alto do anúncio, decorre na Fonte Luminosa, na Alameda Dom Afonso Henriques.

Com cerca de dois minutos de duração, este anuncio, com vários planos em slow motion, pretende transmitir a ideia de conforto, que o produto em destaque, permite.

O anúncio conta já com mais de 1,84 milhões de visualizações no canal de Youtube.