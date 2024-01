KuantoKusta anuncia plataforma que vai "revolucionar a forma de fazer compras no supermercado"

KuantoKusta irá lançar, esta segunda-feira, a plataforma Kabaz, uma plataforma digital que irá “revolucionar a forma de fazer compras no supermercado”, ao disponibilizar os preços atualizados dos vários produtos vendidos em todos os pontos do país.

Esta plataforma online – que é o culminar do investimento de 500 mil euros e dois anos de investigação e desenvolvimento – irá permitir ao utilizador identificar o supermercado onde uma lista de compras fica mais barata, e assim otimizar a poupança dos consumidores, caso estes optem por dividir as compras pelos supermercados onde os preços são mais baixos.

De modo a “aumentar a conveniência, a transparência de preços e as decisões informas”, os preços dos produtos são atualizados várias vezes ao dia, sendo também possível otimizar o planeamento orçamental, através da monitorização das tendências de preços.

Outra funcionalidade do ‘Kabaz’ é que este permite a comparação do cabaz total entre supermercados, através da análise do custo total do cabaz em cada supermercado. A plaforma possibilita ainda uma maximização das poupanças, sugerindo a troca de artigos semelhantes, mais baratos.

Os preços, na plataforma, encontram-se disponíveis por localização, o que permite a adaptação à realidade local dos utilizadores, sendo que, no futuro, serão ainda introduzidas outras funcionalidades como um histórico e um alerta de preços.

Uma simulação do Kabaz, de acordo com dados avançados pela Lusa, que teve por base uma lista de 30 produtos de supermercado, “revelou a diversidade de preços praticados por diferentes hipermercados” tendo o valor total dessa lista de compras, nos vários estabelecimentos analisados, variado entre 94,12 euros, 98,05 euros, 100,10 euros e 123,15 euros.

“O hipermercado que oferece o preço total mais baixo é 24% mais barato que o que pratica os maiores preços”, nota o KuantoKusta, citado pela Lusa, acrescentando que os 29 euros de diferença, entre o valor mais alto e o mais baixo, “demonstra claramente o impacto significativo que a diferença de preços pode ter no orçamento das famílias”.

Na eventualidade de o consumidor optar por fazer compras em diferentes supermercados, escolhendo os que oferecem os preços mais baixos para cada produto, o valor total desta lista de compras pode ainda descer para os 89,84 euros.

Algo que, salienta o KuantoKusta, “destaca também o potencial de poupança que as famílias podem conseguir ao terem um acesso mais facilitado e transparente aos preços dos hipermercados”.