Snoop Dogg admite "amor e respeito" por Donald Trump

O rapper norte-americano, Snoop Dogg, disse apenas ter “amor e respeito” por Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos da América (EUA) e futuro recandidato à corrida da Casa Branca.

As declarações do artista foram feitas numa entrevista ao Sunday Times, depois de o artista, no ano passado, ter acusado o candidato republicano de ser “racista”.

“O Donald Trump? Não me fez nada de mal. Só me trouxe coisas boas”, disse o rapper, referindo-se ao perdão do ex-presidente a Michael Harris, cofundador da editora Death Row, que passou mais de três décadas preso por tráfico de droga e tentativa de homicídio.

Em 2016, no seguimento da eleição de Donald Trump, Snoop Dogg, na sua música “Make America Crip Again”, dirigiu palavras menos elogiosas ao ex-presidente: “não finjam que eu apoio essas tretas que o vosso presidente tem dito no Twitter”.