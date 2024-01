Temperaturas máximas vão continuar acima da média

As temperaturas máximas em Portugal continental deverão continuar acima da média para o mês de janeiro, entre os 17/19 graus Celsius, embora se estime uma ligeira descida em relação à semana passada.

Temperaturas máximas vão manter-se na generalidade do território abaixo dos 20 graus, “de um modo geral vão estar entre os 17 e os 19 graus, ficando estáveis ao longo da semana", afirmou meteorologista, citada pela agência Lusa.

As mínimas, esta segunda-feira no continente, vão variar entre os 3 graus, em Bragança, e os 12 em Faro e Portalegre. Já as máximas deverão oscilar entre os 13, na Guarda, e os 20, em Santarém.

"Para hoje e amanhã [terça-feira] estão também previstas poeiras em suspensão vindas do Norte de África. No domingo afetaram o arquipélago da Madeira e a partir de hoje será o continente. Não se espera que seja muito intenso, poderá até não ser visível, mas ainda assim vão estar na atmosfera", acrescentou a meteorologista.