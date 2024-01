Termina prazo para entrega de listas de candidatos a deputados

O prazo para a entrega das candidaturas às eleições legislativas marcadas para 10 de março termina esta segunda-feira.

Os principais partidos já aprovaram as listas de candidatos a deputados, que terão que ser entregues nos tribunais de comarca de cada um dos distritos ou círculos eleitorais.

Após a entrega das candidaturas, o juiz procede, no dia seguinte, ao sorteio das listas para lhes atribuir uma ordem nos boletins de voto e verifica a autenticidade dos documentos e a elegibilidade dos candidatos.

As forças políticas têm também até hoje, a apresentação do respetivo orçamento de campanha à Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, nos termos da lei do financiamento dos partidos e das campanhas eleitorais.