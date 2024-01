Dois mortos na Bélgica devido a falha de aeronave

A polícia da Bélgica anunciou, este domingo, que duas pessoas morreram, numa colisão, entre um carro e uma aeronave, que falhou a tentativa de aterragem num aeródromo no leste do país.

O comandante da polícia local, Jean-Michel Lejeune, citado pela agência France Presse, explicou que a aeronave embateu contra um carro, que se encontrava estacionado, na beira de uma estrada perto do aeródromo, em Spa, acabando os dois por serem consumidos pelas chamas.

Ambas as vítimas, seguiam no avião, o piloto, de 32 anos, e o outro ocupante, ambos cidadãos alemães.

O motorista do carro, que sobreviveu, não estava dentro do automóvel no momento do acidente.