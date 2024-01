Fábrica da Stellantis em Mangualde vai começar a produzir carros elétricos já este ano

O CEO do grupo Stellantis, Carlos Tavares, assegurou, este domingo, que a fábrica de Mangualde vai começar a produzir carros elétricos ainda em 2024, um ano antes do previsto.

O responsável do grupo, enquanto falva no Porto, deixou críticas à política europeia de eletrificação, defendendo que a Europa escolheu o caminho mais difícil.

Para Carlos Tavares, a transição deveria ser mais lenta, sem se colocar de lado os automóveis a combustão. Além do mais, feitas as contas, não é difícil perceber, segundo o CEO, como um automóvel com mais de 10 anos é muito mais poluente que um novo, com motor a combustão.

Reconhecendo a potencialidade e a ofensiva das marcas chinesas sobre o mercado europeu, a Stellantis adquiriu parte da Leapmotor, um dos maiores fabricantes chineses que está a chegar ao mercado ocidental, a par de outras marcas.