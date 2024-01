Incêndio em Macedo de Cavaleiros faz quatro feridos e seis desalojados

Quatro pessoas ficaram feridas, e outras seis desalojadas, na sequência de um incêndio habitacional, este domingo, da parte da manhã, em Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança.

De acordo com uma fonte, do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Terras de Trás-os-montes, citado pela Lusa, o alerta para um incêndio habitacional, na União de Freguesias de Castelãos e Vilar do Monte, foi dado pelas 09:47.

O incêndio ocorreu no piso térreo de uma habitação de três andares, mas as suas consequências alastram-se por toda a casa, deixando-a inabitável.

A Proteção Civil indicou, que no local estiveram 10 veículos e 28 operacionais.