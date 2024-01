SC Braga vence a Taça da Liga

O SC Braga venceu, no sábado passado, a Taça da Liga, frente ao Estoril, levantando o troféu pela terceira vez. Os minhotos demonstraram-se superiores aos canarinhos, tendo vencido nas grandes penalidades.

Logo no começo da final, que iria decidir o ‘Campeão de Inverno’, o Estoril foi brindado com uma grande penalidade. José Fonte acabou por derrubar Cassiano, dentro da grande área, obrigando o árbitro da partida, Fábio Veríssimo, a assinalar penalti.

Foi assim, por meio de um remate tranquilo de Cassiano, na marca dos 11 metros, que os canarinhos alcançaram, aos 5 minutos, a vantagem.

Aos minuto 20, depois de vários ataques do SC Braga à baliza do Estoril, um canto, batido por Salazar, coloca a bola nos pés de Ricardo Horta, que à entrada da área, remata a bola, sem a deixar tocar no relvado, para dentro das redes de Dani Figueira.

Alcançado o empate, ambas as equipas procuraram, até ao final dos 90 minutos, a vitória sobre o adversário, num jogo muito equilibrado.

Nas grandes penalidades, os minhotos conseguiram colocar cinco bolas na baliza dos canarinhos. Já o esquerdino, Tiago Araújo, do Estoril, rematou a bola para bem longe das redes de Mateus, dando assim a vitória ao SC Braga.

Os bracarenses alcançam assim a terceira vitória na competição, sendo este o primeiro troféu para Arthur Jorge como treinador, e jogador.