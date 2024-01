Israel quer demissão de chefe da UNRWA

Israel Katz, ministro dos Negócios Estrangeiros israelitas, aconselhou, o chefe da agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para os refugiados palestinianos (UNRWA), Philippe Lazzarini, que se demita, depois do responsável alertar para o impacto dos cortes no financiamento da organização.

Em resposta a uma publicação do comissário geral, na rede social X, que advertia que a assistência da sua organização, aos refugiados palestinianos, está em risco de terminar devido a cortes de financiamento, Katz afirmou: “Senhor Lazzarini, por favor demita-se”.

O responsável da UNRWA, na sua mensagem, explicava que a sua “operação humanitária, da qual dependem dois milhões de pessoas e as suas vidas em Gaza, está a colapsar”, sublinhando ainda que está surpreendido que “que tais decisões sejam tomadas com base no suposto comportamento de muito poucos indivíduos e, quando as necessidades se aprofundam e a fome generalizada se avizinha com o prosseguimento da guerra”.

No sábado, Israel prometeu terminar com esta agência da ONU, que ao longo dos anos tem sido decisiva na ajuda humanitária à Faixa de Gaza, na sequência da polémica em torno do alegado envolvimento de alguns dos seus funcionários, sugerido pelo Governo israelita, no ataque de 7 de outubro de 2023 pelo Hamas.