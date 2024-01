Duas pessoas realojadas nos Açores devido ao mau tempo

O mau tempo nos Açores provocou, até ao momento, 13 ocorrências. Duas pessoas tiveram de ser realojadas.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) disse, em comunicado, que “foram registadas, desde o dia de ontem [sexta-feira], e até ao momento, no total, 13 ocorrências em três ilhas: 11 no Faial, uma em São Miguel e uma na Graciosa”.

As situações reportadas estão relacionadas com inundações em habitações e em vias e derrocadas, de acordo com o SRPCBA.

As duas pessoas que tiveram de ser realojadas são da ilha do Faial.