Presidente da Câmara do Funchal renuncia ao cargo

O presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, decidiu renunciar ao cargo, na sequência da detenção por suspeitas de corrupção na Madeira.

A informação é avançada este sábado pelo jornal Expresso.

As detenções de dois empresários e do autarca do Funchal surgiram na sequência de uma operação que também atingiu o presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP), Miguel Albuquerque, que foi constituído arguido.