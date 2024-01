Santos Silva: “Nunca mais à negação da dignidade humana seja a quem for”

Augusto Santos Silva assinalou, este domingo, o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto.

“Uma data para lembrar o horror e o genocídio de milhões de judeus. Esse horror tem de ser combatido. Sempre. E agora. E dizer, nunca mais a todos os atos de negação da dignidade humana, seja de quem for”, escreveu Augusto Santos Silva, na rede social X (ex-Twitter), acrescentando que o Holocausto é “um dos atos mais bárbaros da humanidade”.

“Nós levantamo-nos contra essa tentativa de negar a dignidade humana seja a quem for, como os nazis fizeram quer com judeus, quer com homossexuais, quer com opositores políticos, quer com ciganos, quer com doentes supostamente incuráveis”, refere o Presidente da Assembleia da República.

“Nunca mais ao extermínio de povos, nunca mais à negação da dignidade humana seja a quem for, por que motivos for, seja por motivos étnicos, políticos, religiosos ou de orientação”, disse, considerando que tal constitui uma “responsabilidade moral” quer, anualmente a 27 de janeiro, quer em todos os outros dias do ano, e remata: “Nós somos iguais na nossa dignidade humana e ninguém pode negar essa igualdade”, salientou.