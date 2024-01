Albuquerque renuncia à presidência do Governo Regional

O atual presidente do Governo Regional da Madeira anunciou, esta sexta-feira, que renunciará ao cargo. Em declarações aos jornalistas, o governante informa que pediu à Comissão Política do PSD para que encontre o seu sucessor, de forma a garantir a “estabilidade política” na região.

O nome a ser lançado e apresentando ainda não é conhecido, e será discutido e aprovado no Conselho Regional do partido, convocado para segunda-feira, disse ainda Albuquerque.

“Para mim, a Madeira e os madeirenses estarão sempre em primeiro lugar. Se neste momento a necessidade é encontrar solução de estabilidade estarei sempre disponível para encontrar essa solução”, afirmou Albuquerque, acrescentando que foram “as circunstâncias” que o fizeram mudar de opinião, referindo-se à posição do PAN/Madeira, que exigiu a sua saída de Albuquerque.

“Foram obviamente as circunstâncias, porque quando eu disse que não me demitia tinha um quadro de estabilidade parlamentar que me permitia governar, como esse quadro se alterou, eu tenho de pensar na Madeira e na estabilidade e no progresso do nosso povo”, declarou.