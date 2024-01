Pelotão do Exército para missão à Eslováquia em preparação

O Exército iniciou esta sexta-feira em Santa Margarida o aprontamento de um Pelotão de Carros de Combate para integrar a força Multinacional NATO a enviar para a Eslováquia, Esta é a “a primeira” projeção nacional destas viaturas para um teatro de operações.

“Esta é a primeira vez em que, efetivamente, forças blindadas constituídas por carros de combate são projetadas para um teatro de operações”, disse o comandante da Brigada Mecanizada. A fase de treino da força para esta missão decorre no Campo Militar de Santa Margarida nos próximos seis meses.

O Exército recebeu a missão de aprontar um Pelotão de Carros de Combate (CC) Leopard 2A6 na Brigada Mecanizada (BrigMec) para integrar a força Multinacional NATO a enviar para a Eslováquia (MNBG SVK). O pelotão vai integrar uma Unidade de Escalão Batalhão de Espanha por um período de até seis meses, com previsão de envio no início de julho.

“Esta é uma missão no âmbito da NATO e do dos conflitos e da segurança do flanco Leste da Europa”, indicou o Brigadeiro-General Luís Calmeiro, salientado que esta “é uma operação de demonstração de força (…) ao longo de toda a fronteira Leste”.

O contingente, de 27 militares, estará equipado com cinco Carros de Combate, incluindo um de reserva, de um total de 34 que o Exército tem disponíveis, e duas viaturas ligeiras.

A missão, afirmou o comandante da Brigada Mecanizada, “materializa e sustenta a confiança na capacidade militar do Exército Português, que permite, não só, a pioneira projeção do Pelotão de CC Leopard para a Eslováquia, mas também a ambição de evoluir este compromisso em 2025 para uma unidade de armas combinadas de escalão companhia, integrando também outras capacidades de manobra, de fogos, de proteção e de sustentação”.